Önceki sezon Çorum FK ile 2. ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Tahsin Tam yeni sezon için Ümraniyespor ile görüşüyor.

2022-23 sezonunda Çorum FK’da 2. ligde şampiyonluk yaşayan ve geçen sezon ilk 11 haftada kırmızı siyahlı takımda görev yapan Tahsin Tam karşılıklı anlaşarak yollardan ayrılmıştı. Tam ligin ikinci yarısında ise 1. ligde mücadele eden Keçiörengücü ile anlaştı ve bu takımı ligde tutmayı başardı.

Yeni sezon için 1. ligde mücadele edecek olan Ümraniyespor ile görüşmeleri sürdüren tecrübeli teknik adam anlaşma olması halinde bu hafta içinde resmi imzayı atması bekleniyor.