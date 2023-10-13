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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam milli maç nedeni ile verilen arada takıma yüklenmeye başladı. Kırmızı Siyahlı takım üç günlük iznin ardından önceki gün akşam yaptığı yenileme çalışmasının ardından dün akşam saatlerinde tesis sahasında antrenmana çıktı.

Sakatlıkları bulunan Berkay Can, Sadık Arda ve Gökhan Karadeniz takımdan ayrı olarak kondisyon salonunda özel programda çalışma yaparken diğer tüm futbolcular sahada takımla birlikte çalıştılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas yapan kırmızı siyahlı takım ardından sahanın farklı noktalarına konulan aletlerde çabukluk ve kuvvet hareketleri yaptıran Teknik Direktör Tahsin Tam üç günlük iznin ardından futbolcuları fiziksel olarak güçlü hale getirmek için çalışma temposuu yükseltti.

Kırmızı Siyahlı takım gelecek hafta sonu oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün sabah 11 ve akşam saat 16.30’da yapacağı iki antrenmanla sürdürecek.