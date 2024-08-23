Ahlatcı Çorum FK ikinci hafta maçlarında taraftar sayısıında beşirci sırada yer aldı.

Motto Futbol’un yayınladığı ve kambine biletlerin olmadığı sayıya göre en fazla taraftar beklendiği gibi Amedspor-İstanbulspor maçında oldu. Bu maçı 22 bin 145 taraftar izledi. Erzurumspor- Ankaragücü maçını 2934 biletli taraftar izlerken Şanlı Urfaspor ile Ümraniyespor arasındaki maçı ise 2457 taraftar izledi. Pendikspor ile Kocaelispor arasındaki maçı 1324 taraftar izlerken Çorum FK ile Karagümrük maçını ise 1055 taraftar izledi.

Keçiörengücü -Bandırma maçını 502 Manisa FK- Sakaryaspor maçını 456, Gençlerbirliği Boluspor maçını 432 Iğdır FK ile Adanaspor maçını ise 124 taraftar izledi.