Çorum FK’yı sezonun son maçında İstanbulspor karşılaşmasında İstanbul’da oturan Çorumlular yalnız bırakmadı.

Az sayıda da olsa Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stad’ında takımlarını doksan dakika yalnız bırakmadılar.

Takımlarının hiç bir iddiası olmamasına karşın takımlarına destek veren taraftarlar maç sonunda da alınan 3-0’lık mağlubiyete rağmen maç sonu futbolcuları tribünü çağırarak onlarla karşılıklı kırmızı siyah çektiler. Tribün lideri ise futbolculara yaptığı konuşmada sezonun ilk Ümraniyespor maçında da takımın yanında olduklarını bugünde yanında olduklarını belirterek inançlarının tam oldğunu yeni sezonda da takımlarına ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek futbolculara alkışlarla soyunma odasına gönderdiler.