Mimar Sinanspor U 18 takımı amatör futbolda son yılların en büyük başarısına imza atarak ismini Türkiye’nin en iyi dört takımı arasına yazdırdı.

Yeşil Beyazlı takımın bu başarısında antrenör Sadık Tahir Bıyıkoğlu’nun payı çok büyük.

Kulüp yapısı gereğince en küçük yaş grubundan başlayarak güçlü bir alt yapı oluşturması çabası içindeki Mimar Sinanspor kulübü 10 yıl önce kulüp bünyesine kattığı isimlerin çoğunlukta olduğu kadro ile Türkiye finallerinde oynamaya hak kazandı.

İlk grup maçları öncesinde A takım antrenmanında aşil tendonunu koparan ve ağır bir operasyon geçiren Sadık Tahir Bıyıkoğlu operasyonun hemen ardından Merzifon’da yapılan ilk grup maçlarına ayağı alçıda ve doktorların uyarısına rağmen gitti. O gruptan başarı ile çıkarak yarı final grubuna yükselen Mimar Sinanspor antrenörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu Sivas’da da takımı yalnız bırakmadı ve koltuk değnekleri ile saha kenarında takımını yönetti.

Final maçında büyük heyecan yaşayan Bıyıkoğlu maçın bitiş düdüğü ile birlikte ayağını unutarak büyük sevinç yaşayınca ayağında ağrı oluştu. Buna rağmen takımının sevincine ortak olan Sadık Tahir Bıyokoğlu akşam saatlerinde hastaneye giderek ayağını kontrol ettirdi ve ciddi bir sıkıntı olmadığını öğrendi.

Genç Teknik adam elde edilen başarı karşısında mutlu olmamak elde değil yıllardır verilen emeğin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını belirten Sadık Tahir Bıyıkoğlu ‘Öncelikle bizlere bu gururu yaşatan sporcularımı yürekten kutluyorum. Takım olarak buna inandık ve başardık. Sezon başında hedefimiz geçen yıl elde ettiğimiz yarı finalin üzerine çıkarak finallere gitmekti bunu da başardığımız için mutluyuz ve gururluyuz.

Kulüp olarak geçmişten gelen planlı, programlı ve özverili çalışma sonucu ilimizi uzun yıllar sonra Türkiye’nin ilk dört takımı arasına girme hakkını elde ettik. Şimdi önümüzde çok daha zorlu geçecek final müsabakalarında da kulübümüzü ve ilimizi en güzel şekilde temsil etmek ve şampiyonluk kupasını ilimizi getirmek için gereken mücadeleyi sahada vereceğiz.

Bizlere bu gururu yaşatan yağmur çamur, kar-kış, soğuk-sıcak demeden özverili ve canla başla çalışan terinin son damlasına kadar mücadele eden sporculara, her türlü maddi ve manevi destekleri ile yanımızda olan yönetimimize, geçmişten bugüne kadar sporcuların üzerinde emeği olan meslektaşlarıma, hiç bir zaman yalnız bırakmayan sporcu velilerine, başarı ve tebrik dileklerini ileten tüm spor kamuoyuna ve sayfalarında bizlere yer veren değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz iyi ki varsınız’ dedi.