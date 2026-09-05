Arca Çorum FK Teknik Direktör Uğur Uçar, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Uçar; “Taraftarımızla buluşacağımız ilk maç olan Eyüpspor karşılaşması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Stadyumu dolduracak taraftarımızın desteğiyle Süper Lig’deki ilk galibiyetimizi alarak şehrimize ve camiamıza büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz.” dedi

Eyüpspor Maçının Hazırlıkları Tamamlandı

ARCA Çorum FK, Eyüpspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan program, sürat çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra karşılaşmaya yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Duran Top Organizasyonları Çalışıldı

Antrenmanın son bölümünde duran top organizasyonları üzerinde duruldu. Kırmızı-siyahlılar, bu çalışmayla birlikte Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.