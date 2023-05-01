Tarihi Çöplü Arastası’nda alt yapı çalışması tamamlanan Hamit Camii Sokak asfaltla buluşturuldu.

İkinci etap sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiği tarihi Arasta’da çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi ekipleri altyapıyı sil baştan yeniliyor. Kanalizasyon ve su hatlarının değiştirildiği Arasta, doğalgazla da ilk kez buluşuyor. Hamit Camii Sokak'ta hafta sonu altyapı çalışmalarını tamamlayan Çorum Belediyesi gece saatlerinde asfalt serimini de gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gece saatlerinde tarihi Arasta’da asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Çöplü Arasta’nın altyapısındaki sorunları da tek tek çözdüklerini ifade eden Başkan Aşgın, "Elektrik hattı, su ve kanalizasyon hatlarında sorunlar vardı. Bunun yanı sıra Arasta’da doğalgaz hattı hiç yoktu. Bu nedenle dış cepheyi yapmakla kalmayıp altyapıyı da komple yapalım istedik. Geldiğimiz noktada Hamit Camii Sokak’ta çalışmaları tamamladık. Altyapıyı yenilerken diğer yandan dış cephelerin iyileştirilmesi ve tarihi görünüm kazandırılmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Başkan Aşgın, Hamit Cami'nin olduğu ana sokağın asfaltlandığını, diğer 4 adadaki ara sokaklara da beton dökülerek Arnavut kaldırımı döşeneceğini açıkladı. Aşgın, "Arasta’yı tarihi görünümüne kavuşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Saat Kulesi’ne bakan cepheleri nasıl tarihi görünüme kavuşturduysak, Arasta içerisinde dört adadaki dükkânlarda aynı şekilde tarihi görünüme kavuşacak." dedi. (Haber Merkezi)