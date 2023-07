Organik Tarım ve Güvenliği Gıda Derneği (ORGETAR) Başkanı Duran Atak, tarla ürünlerinin korunması gerektiğini belirtti.

Organik Tarım ve Güvenliği Gıda Derneği Başkanı Duran Atak, dünyada tarımın gün geçtikçe önem kazandığını ve her üretilen ürünün başta insan olmak üzere tüm canlıların yaşam kaynağı olması nedeniyle desteklerin yetersiz olduğunun görüldüğünü söyledi.

Dünya nüfusu 10 milyara ulaştığında gıda ihtiyacının daha belirgin olacağına dikkat çeken Atak, tarımda çiftçi ve köylünün yanı sıra balkonunda, bahçesinde üreten üreticinin önemsenmesi gerektiğini kaydetti.

Atak, tarlada ve bahçede çürütülen, çöpe atılıp israf edilen her ürün zarar olarak kabul edilmesi ve desteklerin ve teşviklerin yeniden belirlenmesinin gerektiğini vurguladı.

OECD ve FAO’nun yayımladığı son Tarımsal Görünüm Raporu’na göre, gelecek 10 yılda nüfus artışına bağlı olarak gıda tüketiminin yüzde 1.4 artacağını ifade eden Atak, buna karşılık gıda üretiminin yüzde 1.1 seviyelerinde olacağını dile getirdi.

Dünyada 13 milyar hektar arazi bulunduğunu, bunun 5 milyarının tarım yapılabilir nitelikte olduğunu belirten Atak, “Sadece 1.5 milyar hektarında tarım yapılabiliyor, 3.5 milyar hektar arazide tarım yapılamıyor. 1.5 milyar alanda yapılan tarım da günden güne azalıyor. Dünya Nüfus 3 milyarken de 1.5 milyar hektar tarım yapılabilir arazi vardı” dedi.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR VERİMLİ TARIM İÇİN ÇALIŞILMALI’

ORGETAR Başkanı Duran Atak, dünyada tarım alanında araştırma, geliştirme faaliyetlerinin artığını ifade ederek, Türk Çiftçisinin kaynakları daha verimli nasıl kullanabileceklerini, mahsulde verimliliği nasıl artırabilecekleri konusunda bilinçlendirmenin yapılması gerektiğini söyledi.

‘TARIM İŞÇİLİĞİ YOK OLUYOR’

İnşaat işçisi kadar ücret alamayan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarım işçiliği ile ilgili radikal kararlar alınıp tarım işçisi çıraklık ve kalfalık üzerine yeniden canlandırılması gerektiğine vurgu yapan Atak, “Aksi halde tarım sektörü gelecekte kendi insan gücünden yoksun kalacak. İthal insan gücü yeterli olmayacak, birçok Avrupa ülkesi gibi daha yüksek iş gücü maliyetiyle karşı karşıya kalacaktır. Avrupa'nın birçok ülkesi tarım işçisine 4- 5 bin Euro maaş verirken biz tarım işçisini hala en az ücret veriyoruz. Tarımı güçlendirmek, kalkındırmak için tarım alanlarında istihdam arttırmak için Bakanlıktan başlayıp, odalarımız, kooperatiflerimiz, derneklerimiz olmak üzere seferberlik ilan edip üzerimize düşeni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘TARLA, BAHÇE VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ÖNEMLİ’

Buğday, arpa, yulaf gibi tarla bitkilerin yanı sıra yine sebze, meyve bahçe tarımı arıcılık ve tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere zengin bir coğrafyaya sahip olan ülkemizde tarım arazilerinin daha sağlıklı değerlendirilerek boş olan arazilerin bir an önce üretime kazandırılması gerektiğini işaret eden Atak, ülkenin ihtiyacı olan ve ülkeye de önemli döviz girdi sağlayacak olan bu alan bir an önce açıkları kapatılıp her alanda üretimin artırılması için adımların atılmasının zaruri olduğunu kaydetti.

“Yaşadığımız bu topraklarda geleceğimiz ile ilgili ciddi endişelerimizin olması doğaldır” diyen Atak, endişeleri şimdiden gidermek ve üreten her insanın ürettiği her emeğine karşılığını vererek üretimin artırılabileceğini ifade etti. (Haber Merkezi)