CHP Çorum Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, üreticiye verilen tarımsal kredilerde bankaların 15 günlük bloke koyduğunu, kredi onaylansa dahi çiftçinin 15 gün boyunca çekim yapamadığını belirterek, Millet İttifakı iktidarında bloke şartını kaldıracaklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve yöneticilerle sohbet etti.

Tarım ve hayvancılık alanında yapılan üretimin önemine değinen Tahtasız, başta et ve süt olmak üzere üretimi yaygınlaştırmak, daha ulaşılabilir hale getirmek ve üreticiyi desteklemek adına her türlü çalışmayı yapacaklarını dile getirdi.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ise temel sorunlar ve talepler hakkında bilgi vererek, milletvekili adaylarına teşekkür etti, başarılar diledi.

Ziyarete; CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem de katıldı. (Haber Merkezi)