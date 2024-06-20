Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 16 Haziran Toprak Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Çorum’un coğrafi ve fiziki açıdan tarıma elverişli bir konumda olması nedeniyle Çorumlu çiftçilerin ülke ekonomisine ve gıdanın devamlılığını sağlamak için gece-gündüz çalışarak üretmeye devam ettiğini belirten Adem Özdemir, “Ne acıdır ki; son günlerde ekim alanları, tarlalar 5403 sayılı kanuna aykırı bir şekilde fiziki alanda bölünerek amaç dışı olarak kullanıldığı aşikardır. Bizler çiftçi temsilcisi olarak gıdanın ve üretimi sürdürülebilirliği için gelecek nesillerin gıda sorunu yaşamaması için yetkililerden ve 5403 sayılı kanunu uygulayıcı kurumlarda amaç dışı kullanılan araziler tespiti ve eski haline getirilmesini talep eder, tüm çiftçilerimizin Toprak Bayramı Günü’nü kutlarım” dedi.