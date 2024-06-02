Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir genç, girdiği bunalım sonucu ikametlerinin önünde annesi Hatice A. ve kardeşi Hasan A. ile tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda anne ile oğul aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın zanlısının suç aleti ile birlikte gözaltına alındığı olayda yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Hastanede tedavileri süren ambulans şoförü Hasan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.