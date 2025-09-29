Rekabet Kurulu, piliç sektöründeki şirketlere 3 milyar 700 milyon lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulu, sektöre yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.



13 firma hakkında rekabet kurallarını ihlal ettiği yönünde karar alındı.



KAP'A AÇIKLAMA



Konu ile ilgili Banvit'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şirketimize 947 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi." denildi.



Kararın, gerekçeli karar niteliğinde olmadığı belirtilen açıklamada, "Detaylar şirketimize ulaşmadı." ifadelerine yer verildi.



Banvit tarafından, "Söz konusu cezanın yasal süresi içinde yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecek." bilgisi paylaşıldı.