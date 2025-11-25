Türk Eczacıları Birliğinin 45. Dönem Olağan Büyük Kongresi yapıldı.

Toplam 413 delegenin oy kullandığı seçimlerde, Türk Eczacıları Birliği’nin yeni yönetimi belli oldu.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Merkez Heyeti Yedek Üyeliğine 2. sırasından seçilirken, Çorum Eczacı Odası önceki dönem Başkanı Sönmez Çalışkan ise Yüksek Haysiyet Divanı Asil Üyeliğine seçildi.

Kongrede Gaziantep Eczacı Odası’ndan Ecz. Mehmet İrfan Demirci, Türk Eczacıları Birliği’nin yeni başkanı seçildi. Birliğin II. Başkanlığına Erzurum Eczacı Odası’ndan Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven, Genel Sekreterliğe Ankara Eczacı Odası’ndan Uzm. Ecz. Taner Ercanlı, Saymanlığa ise Tekirdağ Eczacı Odası’ndan Ecz. Tolga Mumcu Çetinkaya getirildi.

Yeni dönem Merkez Heyeti Asil Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Antalya’dan Ecz. Fehmi Onur Özgüven, İstanbul’dan Ecz. Zeki Salih Özcan, Aksaray’dan Ecz. Fatih Özgiççi, Şanlıurfa’dan Ecz. Süleyman Açar, Van’dan Ecz. Hayrullah Fikret Baransel, Edirne’den Ecz. Gürkan Kılıçcigil ve Adana’dan Ecz. Oğuzhan Sürme.

Kongrede Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Merkez Heyeti Adayı olarak girdiği seçimde delegelerin takdiriyle Merkez Heyeti Yedek Üyeliğine 2. sıradan seçildi.

Bu sonuç, Çorum’un örgüt içindeki ağırlığını artıran güçlü bir temsil olarak değerlendirildi.

Kongrede Çorum adına bir diğer önemli temsiliyet ise Yüksek Haysiyet Divanı’nda gerçekleşti.

Çorum Eczacı Odası önceki dönem Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan, seçimde aldığı oylarla Yüksek Haysiyet Divanı Asil Üyeliğine seçildi. Bu görev, Çorum’un TEB yapılanmasındaki en üst etik ve denetim mekanizmalarında yer almasını sağladı.

Kongrede Denetleme Kurulu ile Yüksek Haysiyet Divanında şu isimler yer aldı:

Denetleme Kurulu: Asil Üyeler: Yozgat, Batman ve Kırklareli. Yedek Üyeler: Kırklareli, Batman ve Kütahya. Yüksek Haysiyet Divanı: Asil Üyeler: Muğla, İzmir, Çanakkale, Konya, Bursa, İstanbul, Ağrı, Osmaniye delegeleri ile Çorum’dan Ecz. Sönmez Çalışkan. Yedek Üyeler: Van, Kütahya, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Elazığ ve Manisa delegeleri.