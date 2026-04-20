Gaziantep’de yapılan Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular ilk gün bir altın iki gümüş madalya kazanarak çok iyi bir başlangıç yaptılar.

17 Nisan’da başlayan ve dün sona eren Okul Sporları Paletli Yüzme gençler, yıldızlar ve küçükler Türkiye Şampiyonasında ilk gün havuza giren Çorum TED Koleji öğrencileri üç madalya kazanmayı başardı. 200 metre çift paletde kürsünün ilk iki sırasında TED Koleji öğrencileri yer aldı.

Paletli Yüzme’de sayısız şampiyonlukları bulunan Deniz Ece Dugan birinci olurken takım arkadaşı Beren Koldaş ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

200 metre su üstü yarışında ise yine TED Koleji öğrencisi Asya Akoğlu ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.