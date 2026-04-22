U 13 Liginde gruplarda heyecan devam ediyor. İki grupta zirvedeki takımlar Vefaspor ve Çorum FK yollarına namağlup devam ediyor C grubunda ise yarış kıyasıya devam ediyor.

A gubunda haftanın maçlarında Vefaspor Alaca Belediyespor’u 4-1 yenerek altıncı maçından da üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Bu galibiyet ile Vefaspor en yakın rakibi ile 8 puan farka çıkardı.

Grubun diğer maçında ise Hattuşa Gençlikspor Çorum Anadolu FK karşısında 3-1 galip gelerek ikinci galibiyetini aldı.

B grubunda ise Çorum FK rakiplerine gol yağdırmaya devam ediyor. Yedinci maçında yedinci galibiyetini Bayat Belediyespor deplasmanında 11-0 kazanarak alan Çorum FK yedi maçta attığı 74 golle grupta diğer takımların attığı toplamdan golden daha fazla gol attı.

Kırmızı Siyahlı takım ayrıca yedi maçta da kalesinde de gol görmeyerek ayrı bir başarıya imza attı.

İskilipgücüspor deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. 1907 Gençlikspor ise İkbaspor karşısında dördüncü galibiyetini aldı,

C grubunda ise Mimar Sinanspor ve Kandiberspor takımları haftayı üçer puanla tamamladılar.

Birer mağlubiyetleri bulunan Mimar Sinanspor Hitit Anadoluspor’u 3-0 Kandiberspor ise Vefa Devanespor’u 4-1 yenerek haftayı üçer puanla kapattılar.

Ligde sekizinci hafta maçları bugün oynanacak.

A grubunda lider Vefaspor son sıradaki Çorum İdman Yurdu ile karşılaşırken ikinci sırada bulunan Alaca Belediyespor haftayı bay geçecek.

B grubunda ise lider Çorum Anadolu FK ile ikinci sıradaki İskilipgücüspor karşılaşacak. üçüncü sırada bulunan 1907 Gençlikspor evinde Bayat Belediyespor’u konuk ederken İkbalspor ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

C grubunda ise lider Mimar Sinanspor haftayı bay geçerken ikinci sıradaki Kandiberspor ise sahasında Gülabibeyspor’u konuk edecek. Hitit Anadolu ile Gülabibyspor takımları da üst sıralara yaklaşmak için mücadele edecekler,

Hakemler açıklandı:

Vefa Gençlikspor- Çorum İdman Yurdu: Yunus Emre Yeşil. Hitit Anadoluspor- vefa Devane Gençlik: Mahmutcan Doğan. Arca Çorum FK- İskilipgücüspor: Serhat Emin Arduç. 1907 Gençlikspor- Bayat Belediyespor: Merve Kızılkaya. Osmancık Kandiberspor- Gülabibeyspor: Hasanberk Soytemiz. İkbalspor- Gençlerbirliği: Meriç Devran Demiral.