Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Çorum’un geleceğini şekillendirecek, 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerini düşünerek yeni dönem için 41 proje hazırladıklarını vurgulayan Başkan Aşgın “Tek gayemiz Hakk’ın rızası ve halkın duasıdır” dedi.

Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın seçim çalışmaları kapsamında Karahacipliler Yardımlaşma Derneği’nde Karahacip ve Aşdağullu’ların misafiri oldu.

Programa, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da katıldı.

Geride kalan 5 yıllık dönemde yaptığı çalışmaları ve yeni dönem projelerinden bahseden Aşgın, Çorum’un ihtiyaçları doğrultusunda gençlere, kadınlara, emeklilere yönelik projelerin yanı sıra tarihi Çorum ve modern Çorum vizyonu doğrultusunda 41 proje hazırladıklarını belirtti.

Aşgın “41 kere maşallah desinler diye yeni döneme dair 41 proje hazırladık. Burada hemen hemen tüm kesimler için çok önemli projeler var. Yaşlılar, gençler, kadınlar, çocuklar herkes kendisiyle ilgili bir proje bulacak. Nasıl ki 2019'da yapacağız dediğimiz projelerin tamamına yakınını yapmayı Rabbim bize nasip ettiyse, bu sefer de 41 projemizi yaparak hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. Tek amacımız Hakk’ın rızası, tek amacımız halkın duası. Bizler sadece sizlerin duasına talibiz." şeklinde konuştu.