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Tek maçlık il birinciliğinde Liseli Genç Kızlarda şampiyonluğu bu yılda Bahçelievler Anadolu Lisesi kazandı.

Sadece iki takımın müracaat ettiği Liseli Genç Kızlar Hentbolde Bahçelievler Anadolu Lisesi ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi takımları Tevfik Kış Spor Salonu’nda tek maçta şampiyonu belirleyen karşılaşmaya çıktılar.

Rakibi önünde ilk dakikadan itibaren oyunda kontrolü eline alan ve rakibine üstünlüğü kabul ettiren Bahçelievler Anadolu Lisesi rakibini 20-9 gibi farklı skorla kazanarak bu yılda şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Tek maçlık il birinciliğinin ardından iki takıma kupa ve sporculara ise madalyaları verildi.