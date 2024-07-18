Futbol Federasyonu antrenör eğitim ve sınıflandırmasına yeni düzenleme getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada yapılan yeni düzenleme ile UEFA kursuna katılma süresi ve diğer konularda zorluklar getirildi.

Yapılan açıklamaya göre UEFA C Lisans kursun başvuru için en az lise ve dengi okullardan mezun olmak ve en az üç sezon tescilli futbol oynamak şartı getirildi.

Gönüllü liderlik sertifikası olan adaylan sertifikalarını aldıktan 36 ay sonra UEFA C eğitimine başvuru yapabilecekler.

TFF C Lisansı ile TFF Çorum Futbolu Antrenörlüğü Sertifikasına sahip ise belgelerini TFF’ye ibra ederek UEFA C lisansına sahip olabilecekler.

BESYO mezunları daha önce doğrudan UEFA B Lisans kursuna bavuru yapabiliyordu. Artık UEFA C güncellemesine katılarak bu belgeyi aldıktan sonra en az 12 çalışma yapacaklar daha sonra UEFA B lisansa alabilecekler.

Profesyonel futbolcular UEFA B kursuna başvuramayacaklar. En az beş sezon en üst ligde futbol oynayanlar UEFA B kursuna başvurabilecekler.

Antrenörün sahip olduğu UEFA lisansıyla en az 12 ay çalıştıktan sonra bir üst eğitime katılabilecekler.

Kaleci antrenörleri lisansına sahip antrenörler UEFA B lisansına sahip olduktan sonra UEFA B kaleci antrenörü eğitimine katılabilecekler,