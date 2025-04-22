Tekvando İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yılmaz Gül Ümitler il birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

İl Temsilciliği görevine uzun aranın ardından yeniden atanan İshak Kepçeli tarafından Çorum Tekvandosunu hizmet etmiş ve vefat eden isimlerinin anılması amacı ile Yılmaz Gül adı verilen müsabakalarla Ümitler İl takımı belirlendi.

Müsabakaların ödül törenine Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Taşkan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, , Yurt Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin ile Tekvando İl Temsilciliği görevlerini yapmış Selim Kefçeli ve Erdoğan Şahinci ile Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ ile müsabakalara ismi verilen Yılmaz Gül’ün kızı Dilek Gül ile çok sayıda antrenör ve sporcu katıldı,.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

BAYANLAR: 46 kilo: 1. Müberra Uysal (Atılımspor), 2. Ayşenur Kırcalı (Yeni Buharaspor), 3. Nisanur Kalınsazlıoğlu (Sungurluspor), Sümeyye Başar (Atılımspon). 49 kilo: 1. Kadriye Çeltek (Altın Hamlespor), 2. Ecrin Ok (Ankaspor). 53 kilo: 1. Emine Naz Akca (Atılımspor), 2. Zeren Lavin Türkoğlu (ferdi). 57 kilo: 1. Yağmur Kazak (Dolunayspor), 2. Kübra Bal (ferdi), 3. Deniz Bolat (Dolunayspor). 62 kilo: 1. Irmak Beste Balo (Ferdi), 2. Beyza Çiftci (Zirvespor). 67 Kilo: 1. Zeynep Zümra Çakan (Gençlikspor). 73 kilo: 1. Elif Sude Arar (Öyküspor), +73 kilo: 1. Kübra Karakoyunlu (Atılımspor).

ERKEKLER: 1. Beytullan Buğra Yetik (Çorumspor), 2. Görkem Kambur (ferdi). 63 kilo: 1. Muhammet Caner Beşikci (Altın Hamlespor), 2. Mehmet Emin Dincer (Dolunayspor). 68 kilo: 1. Kuzey Ahmet Doğu (Dolunayspor). 74 kilo: 1. İbrahim Efe Şamlı (Ankaspor), 2. Muhammet Ali Erol (Atılımspor), 80 kilo: 1. Selim Can Demir (Çorum Belediyespor),.