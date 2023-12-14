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20 yıldır Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği(TEMAD) Çorum Şube Başkanlığını yürüten Ömer Ertan Karabıyık görevi Gürol Matpan’a devretti.

TEMAD’ın yeni başkanı Gürol Matpan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

ÖMER ERTAN KARABIYIK’A ONURSAL BAŞKAN UNVANI

Ziyarette konuşma yapan Gürol Matpan, derneğin kuruluşundan beri eski başkan Ömer Ertan Karabıyık’ın fedakârca hizmet ettiğini belirterek, Karabıyık’a teşekkür etti.

Matpan, ayrıca yönetim kararı ile Karabıyık’a onursal başkan unvanı verdiklerini söyledi.

Ziyarette yönetim kurulu üyelerinden Hasan Söğüt, Seylan Öztürk, Metin Temur, Ali Şahin ve Abdulkadir Büyük hazır bulundu.