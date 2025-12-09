Çorumlu tenisciler Samsun’da düzenlenen turnuvada Çorumlu sporcular bir altın iki gümüş madalya kazandılar. 4-7 Aralık tarihleri arasında Samsun Tenis Kulübü tarafından düzenlenen büyükler tenis turnuvasında Çorumlu sporculardan erkeklerde Emirhan Avucu tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazanırken kızlarda ise Naz Özdemir ve Dicle Su Yıldırım ise ikinci olark gümüş madalya kazandılar.

Tenis İl Temsilcisi ve Çorum Tenis Kulübü Başkanı Erdal Bakırcan, elde edilen bu başarıların artması ve milli takıma sporcu göndermek için acilen kapalı korta ihtiyaçları olduğunu söyledi, Ülke genelinde artık illerin yanında bir çok ilçede kapalı kortlar yapıldığını belirten Bakırcan ‘İlimizde Çorum’a yakışır standartlara uygun nizami bir tenis kontu olmamasına rağmen önemli başarılar kazanıyoruz.

Çorum’a yakışır bir tenis kortunu artık bekliyoruz. Belediye Başkanımızın bu konuda bir sözü var ve en kısa sürede hayata geçeceğine inanıyoruz ve bekliyoruz. Böyle bir tesis yapıldığı zaman hedefimiz milli takımlarda ve uluslararası turnuvalarda ilimizi temsil eden sporcular yetiştirmek. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a güveniyoruz ve ilimize güzel bir tesis kazandıracağına inanıyor kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz’ dedi.