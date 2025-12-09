Samsun’da yapılan Taekwondo Karadeniz Bölge Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Tugay Yolal altın madalya kazandı.

6-7 Aralık tarihleri arasında Canik Atatürk Spor Salonunda yapılan turnuvada Samsun, Çorum, Tokat, Düzce, Ordu, Trabzon, Karabük, Rize, Giresun, Amasya ve Kastamonu olmak üzere toplam 11 ilden 186 sporcu mücadele etti. Turnuvada Öncüspor kulübü sporcusu 73 kiloda Tugay Yolal tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Çorumspor kulübünden 59 kiloda Beytullah Buğra Yetik finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 63 kiloda Gençlikspor kulübünden Duru Bektaş üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.