Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Sakaryaspor maçının ardından maraton tribününde bulunan taraftarlara giderek ‘Ben sizin için bu takımın başına geçtim var mı param, geçen sezon bu takımı oynatan Serkan hoca oynayanlarda bu futbolculardı geçen sene yaptılar yine yapacaklar’ dedi.

Sakaryaspor maçının ardından Sportif Direktör Muhammed Fettanoğlu ve futbolcuların tamamı maraton tribününe giderek bur da taraftarlardan özür dilediler. Bu sırada bazı taraftarların tepki göstermesi üzerine Başkan Oğuzhan Yalçın tribünden inerek sahaya indi ve maraton tribününe giderek taraftara seslendi.

Başkan Yalçın taraftarların sık sık tepki göstermesi üzerine ‘Biz üst üste ikinci kez 1. ligde oynuyoruz. ‘Bana bırak git mi diyorsunuz’ demesi üzerine taraftarların ‘hayır’ diye bağırması üzerine O zaman bu takıma hep beraber sahip çıkacağız. Önceki sene bu takımı şampiyon kim yaptı, takımın başında Serkan hoca sahada oynayan futbolcular yine bunlardı.

Taraftarların tepkileri üzerine Başkan Oğuzhan Yalçın ‘Geçen sene yarı final oynayan bu takımı Serkan hoca oynatmadı mı. Geçen sene oynayan kadronun büyük bölümü burda ve onlar geçen sezon yaptılar bu sezonda yapacaklar.

Bakın adamlar ne yapıyor diyerek Sakaryaspor taraftarlarının futbolcuları tribünü çağırarak onların beraberliğini örnek göstererek ‘Bakın adamlar ne yaptılar’ dedi. Başkan Yalçın taraftarların transfer istemesi üzerine ise ‘Benim param var mı, ben sizin için bu takımın başına geçtim’ diyerek sitemlerini dile getirdi.