Denizli'den gelen görüntüler infiale neden oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin eşinin dedesi, rahatsızlığı nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın yakınları gece refakatçi değişimi yapmak istedikleri sırada güvenlikçilerle aralarında tartışma yaşandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GAZİYE SALDIRDI

Durumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen gazi S.G. de güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Tartışma sırasında iki güvenlik görevlisi S.G.'nin boğazına yapışarak yere yıktı.

Güvenlikçilerle gazi arasında yaşanan arbede, hastanede görevli polis memurunun araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Olayın tarafları birbirinden şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Terör gazisi S.G.'nin eşi ve çocuğunun gözü önünde maruz kaldığı şiddet olayıyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüsü büyük tepki topladı.

Başta gaziler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi, yaşanan çirkin saldırıyı kınadı.