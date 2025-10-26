Terör örgütü Pkk, Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atılmış oldu.

"SÜREÇ KRİTİK BİR AŞAMADAN GEÇMEKTEDİR"

Kuzey Irak'ta yapılan açıklamaya göre, örgüt Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Ortadoğu'da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye'nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle, Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla başlayan ve Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir" denildi.

Geçen 8 aylık süre içinde öneme sahip büyük adımlar atıldığının belirtildiği terör örgütünün açıklamasında, şöyle ifadelere yer verildi: "Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar, Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek, barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu, Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"

Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Abdullah Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır."

AÇIKLAMAYA 25 TERÖRİST KATILDI

Terör örgütünün Türkiye'deki tüm güçlerini geri çekeceğini belirttiği açıklamaya aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin yer aldığı 25 terörist katıldı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

PKK'nin söz konusu adımı, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin öncesine denk geldi.

PKK ÖRGÜTÜ FESHEDİP SİLAH YAKMIŞTI

Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine PKK, 11 Temmuz'da bir tören düzenlemiş, Bese Hozat kod adlı Hülya Oran'ın da aralarında bulunduğu bir grup örgüt üyesi silahlarını yakmıştı.