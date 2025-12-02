Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, gündeme dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine değinen Mehmet Tunç, süreçte DEM Parti’nin tavrını eleştirdi.

DEM Parti’nin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini ifade eden Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için verdiğimiz mücadele, şehitlerimizin fedakârlığı ile kutsanmıştır. Canlarını bu topraklar için feda eden kahramanlarımızın azîz hatırası, siyaset üstü bir değer taşımaktadır ve onların mücadelesini değersizleştirecek her türlü girişime karşı durmak, hepimizin boynunun borcudur.

Bebek katili Öcalan ve​ PKK, 40 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği menfur saldırılarla binlerce sivil, asker ve polisimizi şehit eden, bölücülük ve şiddet üzerine kurulu bir terör örgütüdür.

​Şehitlerimizin dökülen kanı, bu örgütün ve onun ideolojik kurucusu olan ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü Abdullah Öcalan'ın bu ülkenin düşmanı olduğunu bir kez daha tescillemiştir. Bizler, masum canları katleden bu örgütün siyasi ve ideolojik yansımalarına karşı, şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokratik siyaset, ve bizler şehit kanı üzerinden meşruiyet devşirmeye çalışan hiçbir yapıyı kabul etmiyoruz .

​Anayasal düzende faaliyet gösterdiğini iddia eden DEM Parti maalesef terörle arasına net bir çizgi çekme sorumluluğunu ısrarla yerine getirmemektedir. Parti yönetiminin, terör eylemlerini kınamaması, şehitlerimizin acısına ortak olmak yerine, terör örgütü uzantısı söylemlere alan açması kabul edilemez bir manevi sorumluluktan kaçıştır.

​Hükümlü Öcalan PKK elebaşını siyasi muhatap gibi göstererek, terörü meşrulaştırma çabaları, hukukun üstünlüğüne ve şehitlerimizin anısına yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bir yandan demokrasi söylemini kullanıp, diğer yandan şehitlerimizin katili olan bir örgütle arasına mesafe koyamamak, siyasi ikiyüzlülüğün en açık göstergesidir.

VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN HER KESİME ÇAĞRIMIZ;

​Devletimiz, son terörist etkisiz hale getirilene dek mücadelesini sürdürmelidir. Bizler, bu kararlı duruşu sonuna kadar destekliyor ve terör örgütlerinin siyaset maskesi altında toplumsal alanda yer edinme çabalarına izin vermeyeceğiz.

​TÜM SİYASİ AKTÖRLERE ÇAĞRIMIZ;

​Şehitlerimizin anısına hürmet edin ve PKK terörünü kayıtsız şartsız kınayın. Terör örgütü uzantılarıyla aranıza net bir çizgi çekin ve şiddeti yücelten her türlü söylemden uzak durun. Hukukun çizdiği sınırlar içinde kalın ve anayasal düzene sadık kalarak, bu ülkenin birliğini savunun.

​Şehitlerimizin ruhları şâd olsun. Onların bize bıraktığı bu vatanı, teröre ve terör destekçilerine asla teslim etmeyeceğiz. Terör örgütü uzantıları hukukun ve demokrasinin karşısında duramaz.”

(Haber Merkezi)