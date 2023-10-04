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Çorumlu polis memurunun ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Ahlatcı; "Hain terör saldırısı sonrasında yaralanan değerli hemşehrimiz, kahraman polisimiz Alim Reis Demirel’i ve ailesini ziyaret ettik. Kendisi büyük bir cesaret ve özveriyle görevini yerine getirirken yaralandı. Onun gösterdiği kahramanlık bize umut veriyor. Güçlü iradesi ve azmiyle mücadelesine devam eden hemşehrimiz Alim Reis’e acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahramanlarımıza minnettarız. Ülkemizin istikrarını, birlik ve beraberliğini bozmayı amaçlayan bu hain eylemler asla amacına ulaşamayacaktır. Yürütülen operasyonların kararlılıkla süreceği ve hainlerin amaçlarına ulaşamayacağı ülkemizde, son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız." dedi