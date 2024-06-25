Türk askeri, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

'HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK'

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Editör: Çorum Hakimiyet