Millî Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ’nin ortaklaşa yürüttüğü “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” projesi kapsamında hayata geçirilen Temiz Yaşam Liderleri Okulu projesi, Çorum Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen sergiyle tamamlandı. Proje, sınıf öğretmeni Gülser Kırış rehberliğinde öğrencilerin aktif katılımıyla yürütüldü.

Bilim ve Sanat Merkezindeki serginin açılışına; İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte ayrıca projeye destek veren Kakaçlar Petrol OPET İstasyonu sahiplerinden Bülent Kakaç ve Buket Kakaç da yer aldı.

Sergide öğrencilerin çevre ve hijyen bilinciyle hazırladığı pek çok çalışma ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sıfır atık temalı maketler, geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarlanan kartlar ve rozetler, hijyen ile risk yönetimi konularını ele alan eğitici oyunlar ile yapay zekâ, robotik ve kodlama destekli projeler sergide dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı.

Sergiyi gezen davetliler, öğrencilerden projeler hakkında doğrudan bilgi alarak yapılan çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. İlgiyle takip edilen sergi, katılımcılardan tam not aldı.

Öğrencilerin özgün fikirleriyle ortaya koyduğu ve öğretmen rehberliğiyle geliştirilen bu çalışmaların; öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, çevre duyarlılığı kazanmalarına ve özgüvenlerini güçlendirmelerine önemli katkı sağladığı ifade edildi.