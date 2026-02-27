Çorum Terziler Odası, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı dolayısıyla oda üyelerini iftar yemeğinde buluşturdu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü ÇESOB’ta verilen iftar yemeğine oda yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar yemeği öncesi misafirlerini Oda yöneticileri ile birlikte ayakta karşılayan Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban iftara katılımlarından ve desteklerinden dolayı tüm oda üyelerine teşekkür etti. Balaban, ayrıca tüm İslam Alemi’nin Ramazan ayını sağlık ve huzur içerisinde geçirmelerini temenni etti.

İftar yemeğinin ardından bazı oda üyelerine başarı belgeleri takdim edilirken ardından çekilişle 4 oda üyesi esnafa dikiş makinesi hediye edildi.

Yapılan çekilişte Ahmet Damar, Cemal Özkaya, Meryem Aşık ve Ertan Özgür dikiş makinesi kazanan şanslı oda üyesi esnaflar oldu.

Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, oda başkanlığına aday olduğunda ne söz verdiyse sözünü yerine getirmeye çalıştığını, bundan sonraki yıllarda da iftar yemeğini ve çekilişi geleneksel hale getireceklerini söyledi.