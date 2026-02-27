Arca Çorum Futbol Kulübü yönetimi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Altyapı Antrenörü Hayrettin Karaca’nın sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Başhekim Muhammed Gömeç’i ziyaret etti.

BAŞHEKİM GÖMEÇ’TEN BİLGİ ALDILAR

Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ile bir araya geldi.

Ziyarette, Çorum spor camiasının sevilen isimlerinden Hayrettin Karaca’nın devam eden tedavi süreci hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

"EN KISA SÜREDE ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Ziyaret sonrası kulüpten yapılan açıklamada, Başhekim Gömeç’e nazik kabullerinden dolayı teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hayrettin Karaca Hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz."