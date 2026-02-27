Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın vefat yıl dönümü nedeniyle mevlidi şerif okutacak.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu yaptığı açıklamada, "Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'yı vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Bu vesileyle, 27 Şubat Cuma günü ikindi namazı öncesinde Ulu Camiide merhum hocamızın ruhuna mevlit okunacaktır. Tüm hemşehrilerimizi bu manevi anı paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.