Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Çorum FK dün Laktak testi ile geçti.

Kırmızı siyahlı takım teknik heyeti dün futbolcuları iki grup halinde tesislerde laktak tetinden geçirdi.

Teknik Heyet ve uzman ekibin kontrolünde yapılan laktak testine tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı siyahlı takım öğleden sonra ise sağlık kontrolünden geçti.

Dün test nedeni ile antrenman yapmayan kırmızı siyahlı takım bugün sabah ve akşam yapacağı iki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.