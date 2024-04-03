Ahlatcı Çorum FK'nın Hollandalı forveti Thomas Verheydt, son haftalardaki performansı ile dikkat çekiyor.

Sezon başında Tuzlaspor'a attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken ama sonraki haftalarda istenileni bir türlü veremeyen ve eleştirilen Hollandalı forvet, sezonun ikinci yarısında sergilediği oyunla göz dolduruyor.

Ahmet Sagat'ın performansının düşmesiyle Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından maçlara ilk 11'de başlayan Verheydt, son haftalardaki performansı ile takımını sırtlamaya devam ediyor.

En son Keçiörengücü maçında iki gole imza atan ve gol sayısını 10'a yükselten Thomas'ın performansı, hem taraftarların hem de teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Serkan hocanın Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız ktirik Kocaelispor maçında da en büyük gol umudu yine Thomas olacak.