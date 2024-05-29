Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri kamu kurumlarını ziyaret ederek bilgilendirme çalışması yaptılar.

Tıp Fakültesi öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Oğulluk’un danışmanlığında Tıp Fakültesi Dekanlığı, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı işbirliğinde 14 farklı kamu kurum ve kuruluşunu ziyaret ederek, çalışan personele, toplumda önemli ve sık görülen sağlık sorunları, koruyucu sağlık uygulamaları ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri hakkında bilgiler verdiler.

Ayrıca bu konular hakkında Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği broşürleri dağıttılar.

Öğrenciler kent merkezinde farklı noktalarda stantlar açarak halka yönelik bilgilendirme çalışmaları da yaptılar.