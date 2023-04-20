Çorum'un Sungurlu ilçesinde ticari taksinin tıra çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sungurlu ilçesi Karaçay köyü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hacı G. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen ticari taksi, arıza yaptığı için yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada ticari taksi sürücüsü Hacı G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hacı G., Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Hacı G., Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.