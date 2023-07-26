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MURAT ÇETİN

Çorum'da Tır'ın çarptığı 39 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere kaza Osmancık yolunda ilerlerken Tuncay Kılınç'a, Tır çarptı. Tırın çarptığı Kılınç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tuncay Kılınç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PVC ustası olduğu öğrenilen gencin cenazesi yarın Mecitözü'nün Söğütözü köyünde toprağa verileceği öğrenildi.