Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı’yı ziyaret etti.

Başkan İsbir, ziyaretinde Ortaköy’de gerçekleştirilecek proje ve hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyareti ile ilgili açıklama yapan Başkan İsbir, “TKDK aracılığı ile 2022 ve 2023 yıllarında ilçemizde bir çok proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem içerisinde de ilçemiz için planladığımız proje ve hizmetleri TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ile de görüşerek fikir alışverişinde bulunduk. Yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen projelerden dolayı TKDK Başkanımız Dr. Ahmet Antalyalı’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.