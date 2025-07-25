Çorum Toprak Mahsulleri Ofisi’nin, Çorum merkez ile Osmancık, Mecitözü ve Ortaköy ilçelerinden Afyon’a taşınacak haşhaş yüklemesiyle ilgili açtığı nakliye ihalesini, S.S. 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi kazandı.

Kısa süre önce kurulan ve kısa zamanda yaklaşık 200 üyeye ulaşan kooperatif, Çorumlu nakliyeciler için önemli bir adım atarak esnafa iş imkânı sağladı.

Başkan Tahsin Şahin liderliğinde faaliyet gösteren kooperatif, son dönemde Çorum’daki resmi ve özel kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle dikkat çekiyor. Nakliyeci esnafına sahip çıkan çalışmalarıyla öne çıkan kooperatif, şehirde kamyoncu esnafının çatı kuruluşu haline geldi.

Artık resmi kurumlarla yapılan nakliye işleri, kooperatif üzerinden organize ediliyor. Bu sayede Çorumlu nakliyeciler iş bulmakta zorluk yaşamıyor, sektör daha düzenli ve güvenli hale geliyor.

Kooperatif, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yanı sıra, Tarım Kredi Kooperatifi gibi taşımacılığın yoğun olduğu birçok kurumun ihalelerini de almaya başladı. Bu başarı, Çorumlu nakliyeciler arasında memnuniyetle karşılandı.

Nakliyeci esnafı, kendilerini yalnız hissetmediklerini belirterek, Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin ve yönetimine teşekkür etti.