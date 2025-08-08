Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Fatih Softa, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), 225.000 ton arpa ithalatı için uluslararası ihale açmasını eleştirerek, ihaleyi yabancı şirketlerin kazandığını, bu durumun Türk çiftçisine büyük bir ihanet olduğunu belirtti.

Fatih Softa, “Yerli üretim dururken, kimlerin eliyle kimlerin cebine çalışıyoruz?” diye sordu.

Yabancı şirketler kazanırken, Türk çiftçisinin, Türkiye ekonomisinin kaybettiğini ifade eden Softa, “Türkiye’nin karnını doyuracak olan, ithalat kamyonları değil, Anadolu’nun nasırlı elleridir. Toprağın sesi susturulamaz. Çiftçinin alın teri satılık değildir. Bu topraklar bizimdir" dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bazı kararlar vardır ki, yalnızca çiftçiyi değil, toprağı, yağmuru, buğdayın başağını, ülkenin kaderini de yaralar. Bugün yine öyle bir kararın eşiğindeyiz. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 225.000 ton arpa ithalatı için 31 Temmuz 2025’te uluslararası ihale açtı. Ve bu ihaleyi kazananlar, Türkiye’nin köylüsü değil; yabancı şirketler oldu.

28-29 Ağustos’ta yabancı arpa, Mersin’den İzmir’e, Tekirdağ’dan Trabzon’a kadar limanlarımızdan memleket topraklarına indirilecek. Ama bu yükle birlikte, yerli üreticinin umudu da yerle bir edilecek. Sormak gerekir: Tarlasında hâlâ arpası olan çiftçiye reva mıdır bu? Yerli üretim dururken, kimlerin eliyle kimlerin cebine çalışıyoruz? Geçtiğimiz aylarda aynı oyun mısır üzerinden oynandı. Şimdi sıra arpada. Ve çok yakında buğdayda, süt ürünlerinde, et sektöründe... Çiftçimizin alnındaki tuz, toprağa damlayan alın teri, saray ihalelerine sığmıyor belli ki. Bu topraklarda üretmek yerine, ithalatla yaşamayı seçen bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Ve o yüzden uyarıyoruz: Bu ihale bir ithalat değil, bir ihanettir. Çünkü buğdayda da mısırda da arpada da kazanan hep aynı; Yabancı şirketler. Kaybeden de hep aynı;

Türk çiftçisi, Türk ekonomisi, Türk milleti. Biz biliyoruz ki bu toprak kendini doyurur.

Ama o güce güvenen bir iktidar gerek. Ve biz geliyoruz. Türkiye’nin karnını doyuracak olan, ithalat kamyonları değil; Anadolu’nun nasırlı elleridir. Günün sonunda kaybeden yalnızca bir üretici değil, Kaybeden Türkiye’dir. Toprağın sesi susturulamaz. Çiftçinin alın teri satılık değildir. Bu topraklar bizimdir.” (Haber Merkezi)