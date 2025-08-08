Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, kadınlar öldürülürken susanlar ve kadın cinayetlerini yok sayanların karşısında olduklarını belirtti.

“Dün, bu ülkenin yasalarının yapıldığı yerde, TBMM’de görev yapan bir kadını, Saliha Akkaş’ı kaybettik. Boşanmak istediği erkek tarafından, hakkında koruma kararı olmasına rağmen, vahşice katledildi. Göz göre göre gelen bir cinayetti bu” diyerek açıklamasına başlayan Özlem Güngör, “Dün Saliha’yı, önceki gün Sinem’i, ondan önce Ayşe’yi kaybettik. Temmuz ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 30 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Artık kadınların çığlıklarının, iktidarın sert ve kalın duvarlarına çarpıp geri döndüğü zamanlardayız. O çığlıkları duymayanlar, kadınların yaşam mücadelesini görmezden gelenler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bilerek, isteyerek büyütenlerdir. Ama biz buradayız. Kadınlar buradayız ve duyuyoruz o çığlıkları. Saliha, aldığı 40’tan fazla bıçak darbesine rağmen hayatta kalmak için saatlerce mücadele etti. Tıpkı çocuğunun gözleri önünde katledilen Meryem Çap gibi, tıpkı hayata tutunmak isterken öldürülen tüm kadınlar gibi… Direniyor kadınlar. Yaşamak için direniyor. Biz söylüyoruz: Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri siyasi tercihlerin, suskunluğun, cezasızlığın ürünüdür. Ve diyoruz ki: Kadınları koruyamayanlar, bu halkın vicdanında da, sandığında da hesap verecek. O koltuklardan inecekler. Hayatlarımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Boşanmak isteyen kadınların, hakkında koruma kararı olmasına rağmen katledilmeye devam ettiğini dile getiren Özlem Güngör, “TBMM, kendi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanını dahi koruyamıyorsa, kimi koruyacak? Hangi kadının yaşam hakkını savunacak? Buradan iktidara sesleniyoruz: Buna da mı sessiz kalacaksınız?

TBMM çatısı altında çalışan bir kadının öldürülmesini de mi görmezden geleceksiniz?

Saliha için sessiz kalmayacağız. Bir kadının daha adı bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız. 6284 sayılı yasa uygulansın diye mücadele edeceğiz.

“İstanbul Sözleşmesi yaşatır’’ demeye devam edeceğiz. Ve biz kadınlar, bu karanlık düzeni değiştireceğiz. Kadınlar olmadan kurtuluş yok, tek başına. İktidara ve içinden “kadın” çıkarılan Aile Bakanlığı’nın suskun Bakanına sesleniyoruz: Kadınlar bu ülkede devrim yapacak. Özgür kadınların ülkesi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kurulacak. Saliha Akkaş için, yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınlar için. Adaletin suskunluğuna, erkek şiddetine, cezasızlığa, görmezden gelinen hayatlara karşı isyanımız var. Bu sessizliğe razı değiliz, bu düzeni kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)