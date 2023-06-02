CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Çorum Belediyesi’ni selle mücadele noktasında eleştirdi.

TOKGÖZ: AŞKLA ÇALIŞMANIZ BU MU?’

Şehrin altyapı yetersizliği konusunda defalarca uyarılarda bulunmalarına rağmen uyarıların belediye yöneticileri tarafından dikkate alınmadığını belirten CHP’li Tokgöz, yağan her sağanak yağışın ardından sel sularının tüm cadde ve sokakları kapladığını, bu duruma acil bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın göreve geldiği günden bu yana “aşkla çalıştığını” söylediğini hatırlatan Tokgöz, “Sizin aşkla çalışmanız bu mu?” diye sorarak şunları söyledi:

‘BECERİKSİZLİĞİNİZİN FATURASINI VATANDAŞ ÖDÜYOR’

“Sayın Başkan göreve geleli 4 yıl oldu hala siz siyasetle uğraşıyorsunuz. Bırakın siyaseti siyasetçiler yapsın. Sizin göreviniz bu güzel şehirde yaşayan vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmaktır. Sayenizde Çorum yaşanılmaz bir şehir oldu. Maalesef bizler boşa kürek sallıyoruz. Bizim uyarılarımızı kulak ardı eden bir siyaset anlayışı var karşımızda. Sizin beceriksizliklerinizin faturasını ise Çorum halkı ödüyor. İnanıyorum ki; Çorum halkı da 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde liyakatlı kadroları göreve getirerek size en güzel cevabı verecektir.”

DERİN: DÖRT YILDIR NEDEN ÖNLEM ALMADINIZ?

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin de Çorum Belediyesi’nin selle mücadele konusunda sınıfta kaldığını ifade ederek, belediye yetkililerine “neden dört yıldır önlem almadınız” diye sordu.

Şehrin altyapısının yetersiz olduğunu vurgulayan Derin, “Sizin yüzünüzden Çorum halkı her yıl aynı manzaralarla karşılaşmaktan bıktı. Sizin beceriksizliğinizi bu halk mı ödeyecek? Vatandaşlara bu yaşadıkları rezillikler reva mı?” ifadelerini kullandı.

ÇORUMMİNİA VE BEDESTEN’İ ELEŞTİRDİ

Çorumminia ve Bedesten yatırımını da eleştiren Derin, “Ehline verilmeyen her işin sonu hüsrandır. Arsalar satılmış ama ortada yapılan tek şey var o da Çorumminia ve Bedesten. Çorumminia ve Bedesten’e harcanan paralar altyapı için kullanılsaydı belki bu sorunları yaşamayacaktık.

Bu bir doğal afettir kabul etmek gerek ama dört yıldır önlem almamak nedir? Bunun cevabı verilmelidir. Demek ki aşkla olmuyormuş bu işler. Doğru işlere yatırım ve ekip ile oluyormuş. Çorum halkı, bu plansızlığa ve öngörememezliğe 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde gereken cevabı verecektir” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)