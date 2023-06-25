Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, 3. etap TOKİ konutlarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Aydın, ziyarette yetkililerden inşa süreci hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, birinci ve ikinci etap toplu konutların daha önce inşa edilerek vatandaşlara teslim edildiğini hatırlattı.

Vatandaşın talebi doğrultusunda üçüncü etap toplu konut çalışması başlatıldığını bildiren Aydın, "Toplu Konut İdaresince inşaat başlatılmış olup, temel kazma işlemine başlanmıştır. İlçemize hayırlı olsun. Nasip olursa ilçemize inşallah dördüncü etap TOKİ yapımına da başlamak istiyoruz." açıklamasında bulundu. A.A