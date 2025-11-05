Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Sungurlu'da yaptırılacak olan konutların sayısı artırıldı.

İlçeye yapılacağı açıklanan 300 konutun sayısı 400'e yükseltildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Muhsin Dere paylaşımında, ''Yapılan girişimler sonucu devam 364 konuta ilave 400 yeni TOKİ konutunun İlçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve muhterem Genel Başkanımız Sn. Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere Sn. Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. İnşaatı devam eden konutlarla birlikte 764 TOKİ konutuyla İlçemizin konut ihtiyacının karşılanması hususunda önemli bir adım atılmış olacak İnşallah. Sürekli büyüyüp gelişerek marka bir kent olma yolunda emin adımlarla devam eden güzel ilçemiz Sungurlu'muza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

