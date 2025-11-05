Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul'da oynanan Erokspor-Arca Çorum FK maçıyla ilgili iki kulübü de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Sezon başından beri evinde oynadığı hemen hemen bütün maçlarda ceza alan Çorum FK, İstanbul'da oynan maçta da “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

Aynı maçta Esenler Erokspor'a ise "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

1.Lig'de ayrıca Sivasspor'un futbolcusu Bekir Turaç Böke, Hatayspor futbolcusu Kamil Ahmet Çörekçi, Bodrum FK futbolcusu Berşan Yavuzay, Iğdır FK kulüp idarecisi Onur Girdap ile Manisa, Amed, Pendik ve Vanspor kulüpleri de saha olayları ve çirkin tezahürattan PFDK'ya sevk edildi.