Alaca’da çıkan yangında tonlarca saman kül oldu. 

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalınkaya köyünde arazi yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler Berkant Ortakçı’nın tarlasında bulunan samanlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın ekili arazilere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Berkant Ortakçı’ya ait tonlarca saman kül oldu. 

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Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 