Arca Çorum FK sezon başı üçüncü kampında dünü sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım Düzce Topuk Yaylası tesislerindeki üçüncü etabın ikinci gününde çift antrenmanla geçirdi.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde başlayan üçüncü etap kampına yeni transferler Samudio ve Arda’da katıldı. Kırmızı Siyahlı takım sabah antrenmanı ısınma ve tektik çalışmalar ile başladı ve ardından alan alanda oyun ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise atak sonuçlandırma ile tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 17’de yapılan ikinci çalışma ısınma hareketleri ile başlarken tam sahada geniş alan oyun ile devam etti.

Çalışmanın son bölümünde ise Teknik heyet yarıda oyun formatında topa sahip olma çalıştırdı.

Çorum FK bugünü dinlenerek geçirirken akşam ise üçüncü hazırlık maçına çıkacak.