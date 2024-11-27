U 19 Avrupa Badminton Şampiyonası İspanya’nın İbiza kentinde dün başladı.

Şampiyonada mücadele edecek milli takımda Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünün iki milli sporcusu Mehmet Can Töremiş ve Beren Aşkar’da mücadele ediyor.

İbiza kentindeki Poliesportiu Sa Banca Dona Salonunda dün başlayan takım şampiyonasında Türk milli takımı İskoçya, Estonya ve Norveç ile aynı grupta mücadele edecek. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımların ana tabloya yükseleceği şampiyonada takım müsabakaları 30 Kasım cumartei günü sona erecek.

Takım müsabakalarının ardından ise aynı gün U 19 Avrupa Ferdi Badminton Şampiyonası başlayacak ve bu müsabakalarda 5 Kasım’da sona erecek.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünün milli sporcuları Mehmet can Töremiş ve Beren Aşkar önce takım sonrada ferdi müsabakalarda Avrupa Şampiyonasında kürsüye çıkmak için mücadele erecekler.