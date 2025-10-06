Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Amatör Spor’da Yılın EN’leri ödül töreni 9 Ekim perşembe günü yapılacak.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, amatör spor haftası kapsamında düzenlenen değişik etkinliklerin ardından her yıl düzenledikleri ‘Amatör Spor’da yılın EN’leri ödül töreninin 9 ekim perşembe günü saat 18’e Yeni Spor Salonunda yapılacağını açıkladı.

Arıcı ödül törerinde basketbol Kapı Hera Şo ve değişik sürprizlerin yanı sıra Arca Çoru FK futbolcuları tarafından imzalanan on formanın çekilecek kura ile sahiplerini verileceğini söyledi. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı bu törene tüm sporcuları ve velilerini davet etti.