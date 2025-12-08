Trendyol Süper Ligin 16. hafta maçında bu akşam Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Pendikspor bu maça moralli geldi.

Ligin 5. haftasında Amedspor deplasmanında mağlup olduktan sonra on maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan ve bu seri ile ligde bugün itibari ile maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Pendikspor Çorum FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Pendikspor Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanında Çorum FK maçının son taktik provasını yaptı. Bu çalışmada genç teknik adam futbolcuları ile neşeli muhabbetler yaparak zorlu maça hazırladı.

Pendikspor kafilesi dün akşam saatlerinde Çorum’a gelerek kamp yaptığı otelde dinlenmeye çekildi.

Ligde lider durumda bulunan Pendikspor bu akşam oynayacağı Çorum fK maçından alacağı puan yada puanlarla ayrılarak liderliğini devam ettirmek istiyor.

Pendikspor’da eksik futbolcu bulunmuyor. Kırmızı Beyazlılar Çorum maçına tam kadro çıkacaklar.